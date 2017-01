Jaanus Samma näitus maailma parimate seas

Hyperallergic vaatas aastale tagasi ning reastas 15 parimat näitust üle kogu maailma. Ära on märgitud näiteks Marrakechi biennaal, Toronto Ontario galerii näitus «Theaster Gates: How to Build a House Museum» ja «Beat Generation» Pariisi Pompidou keskuses.

Jaanus Samma näitus «NSFW. Esimehe lugu» esindas Eestit 2015. aastal 56. Veneetsia biennaalil. Näitus jutustab fiktiivse ooperi vormis loo edukast kolhoosiesimehest hüüdnimega Esimees, kes mõisteti 1960. aastate keskpaigas homoseksuaalse tegevuse tõttu vangi.

Jaanus Samma näituse „NSFW. Esimehe lugu” avamine Okupatsioonide muuseumis / Laura Arum-Lääts

Videotest, fotodest, ruumi-installatsioonist ja arhiivimaterjalidest koosnev näitus toob esile Nõukogude perioodi tagakiusamiste grotesksuse, kus riigivõim kontrollis ka inimeste intiimsfääri.

Näituse kuraator oli Eugenio Viola.