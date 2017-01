Vaata klippi: Aki Kaurismäki uus film näitab soomlaste suhtumist pagulastesse

Film räägib Soomes varjupaika taotlevast Süüria pagulasest Khaledist ja kohalikust müügimehest Wikströmist, kelle teed ootamatul kombel ristuvad. Iroonilises võtmes kujutab Kaurismäki tavalise soomlase ja pagulase esimest kohtumist ja varjupaiga taotlemise protsessi, aga ka soomlaste umbusku ja võõraviha. Lõpuks tundub kõik siiski õnnelikult lõppevat, nagu Kaurismäki eelmiseski filmis «Le Havre – sadamalinn».

Peaosades on Sherwan Haji ja Sakari Kuosmanen, teistes rollides mitmed Kaurismäki püsinäitlejad, nagu Kati Outinen, Sulevi Peltola ja Ilkka Koivula.

Soomes tuleb film välja veebruari alguses. Rahvusvaheline esilinastus on Berliini filmifestivalil, kus see võistleb Kuldkaru pärast. Eestis hakkab filmi levitama Must Käsi.