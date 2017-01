SISUPALJASTUSE HOIATUS. Sherlocki uus hooaeg šokeerib fänne

Eesti vaatajatel tuleb kultussarja uue osa sündmustest teadasaamiseks oodata eeloleva pühapäevani, mil esimene osa pealkirjaga «Kuus Thatcherit» jõuab Eesti Televisiooni ekraanile kell 22.00.

Esimest osa näinud vaatajad kurdavad muuhulgas, et pärast eilset on nende südamed murtud. Palju on tagasisidet saanud ka päriselus lahku läinud, kuid ekraanil edukalt abielupaari mängivad Martin Freeman ja Amanda Abbington ning nende suurepärased näitlejasooritused.

Sherlock on tagasi kolmes uues seikluses, mis pakuvad naeru, pisaraid, vapustusi, üllatusi ja erakordseid juhtumeid. Sherlock naaseb Inglismaa pinnale just hetkel, kui doktor Watson ja Mary valmistuvad lapse sünniks. Neljanda hooaja avaosas otsib Sherlock, kus võiks aset leida Moriarty rünnak teisest ilmast.

Scotland Yardil on küll käsil segane juhtum, kuid Sherlockit vaevab hoopis üks pealtnäha tühine asjaolu. Miks näeb keegi vaeva endise peaministri piltide hävitamisega? Kas tegutseb mingi hull? Või on eesmärk hoopis hämaram ja seotud Mary Watsoni minevikuga?

«Kuus Thatcherit» on ETV ekraanil 8. jaanuaril kell 22.00.