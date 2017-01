Ajaleht The New York Times nimetab tema pillimängu hämmastavaks ja rabavaks, ta kuulub ühe käe sõrmedel ülesloetavate maailma tippmängijate sekka, talle on kirjutatud 13 fagotikontserti, ta püüab teist korda Grammyt, ja mis peamine, ta on eestlane, tema nimi on Martin Kuuskmann.