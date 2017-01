Vene miljonilinna teater kiidab taevani Eesti näitlejat

«Vaatajate palvel taastasime lavastuse «Zoika korter», milles mängib hiilgavalt Eesti Vene Teatri näitleja Vladimir Antipp,» kirjutab U Mosta oma aastakokkuvõttes, nimetades seda üheks tippsündmuseks.

Permi kutsus Antipi mängima teatri kunstiline juht ja lavastaja Sergei Fedotov, kes tõi Mihhail Bulgakovi sama näitemängu välja ka kevadel Tallinnas Vene Teatris.

«Koos sellise legendaarse Eesti näitlejaga ühel laval mängides tajuvad ka meie näitlejad, mis on tõeline teater, mida tähendab see, kui kogu oma elu pühendatakse teatrile. Ta on kõrgeima klassi meister,» ütles kohalikule pressile Fedotov.

Novembris taasesietendunud näitemängus, mis räägib nepiajastu Venemaast, kehastab Antipp raskestisulatatavate metallide trusti kommertsdirektorit Boriss Semjonovitš Gus-Remontnõid, kellest saab sage külaline bordellis, mille ettevõtlik kodanik Zoja on oma korteris avanud.

Kiidusõnu jagas Antipile ka kohalik press. Näiteks nimetas ajaleht Delovoi Interes oma esietendusjärgses arvustuses Permi vaataja jaoks võõrapäraselt emotsionaalse Antipi kutsumist Gusi rolli omamoodi geniaalseks ja absoluutselt õigustatuks. Teleuudistes aga räägiti sellest kui Vene ja Eesti ühisest eksperimendist ning Antipp ise väljendas lootust, et see mitte ainult ei ühenda kahte teatrit, vaid mõjutab positiivselt ka kahe riigi poliitilisi suhteid.

Permi teater U Mosta on kogu Venemaal kuulus Martin McDonaghi näitemängude tõlgendajana ja võitnud selle eest ka sealse kõrgeima teatripreemia Kuldne Mask. 2012. aastal oli selle teatri lavastusi võimalik näha ka Tallinnas.