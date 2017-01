Ilmus Arno Saare elevust tekitanud krimka tõlge

Arno Saare krimiromaan kulgeb peadpööritava tempoga läbi Tallinna vanalinna kitsaste ja jäiste tänavate, trendikate ööklubide, süngete hüljatud tööstuspiirkondade ning nostalgilise Kalamaja – läbi paikade, mis on ühtaegu tuttavad, aga kõrvalseisja pilgu läbi nähtuna ka veidi võõrad.

Raamatu autor ei ole eestlane, nagu nime järgi võiks arvata. Arno Saar on pseudonüüm, mille taha peitub tunnustatud Itaalia autor – kirjanik, kes armastab Eestis iga nurka ja nurgatagust, ujub suviti Peipsi järves ja suusatab talvel Pirital, käib Kalma saunas ja unistab, et elab ühel heal päeval suures Kalamaja puitmajas.

«Tallinna rong» on esimene raamat krimiromaanide sarjast, kus juhtumeid lahendab Marko Kurismaa.

Raamatut tutvustatakse järgmiselt: «Lumine öö Tallinna Balti jaamas. Perrooni äärde suhiseb Peterburi rong. Õige pea on reisijad öisesse linna kadunud – kõik, välja arvatud üks, kes on oma istmele kössi vajunud ja kelle käeulatuses vedeleb Vana Tallinna pudel. See on Igor Semjonov, vene ärimees. Väga jõukas. Väga surnud. Delikaatsust nõudvat rahvusvahelist mõrvalugu hakkab uurima komissar Marko Kurismaa, kel on venelastega klaarida ka isiklikud arved.»

Arno Saar «Tallinna rong»

Tõlkinud Kaidi Vahar

Kujundanud Villu Koskaru

Kirjastus Tänapäev