Leo Kunnas kirjutab, kuidas venelastega sõdida: Taaveti versioon

Küsisin S-4 käest, palju moona on hetkel veel Tapa ladudest laiali vedamata. Logistikaülem vastas, et umbes kümnendik ringkonna varudest, selle tarbeks võetakse kasutusele tsiviilsektori vahendid.

Rõhutasin talle, et tankitõrje- ja õhutõrjeraketid ning tankikahurite laskemoon on kõige tähtsamad. Neid ei ole mitte ühtegi üleliia.

Kõik oli palju kordi läbi mängitud, läbi harjutatud, läbi proovitud. Polnud põhjust karta, et valmisoleku tõstmine ei kulge plaanipäraselt. Annaks jumal, et seda kõike tõesti vaja ei läheks!

Seejärel käskisin oma välijuhtimispunkti üles seada ühte keldrisse umbes seitsmesaja meetri kaugusel Sõpruse sillast. Staabiülem tundus veidi nõutu – see ei olnud osa ühestki operatiivplaanist, aga käsk täideti kiiresti ja vilunult.

S-3 tuli peagi minu juurde koos vanema ülemveebli auastmes mehega, kes kandis Kaitseliidu Alutaguse maleva tunnuseid.

Surusin tulijal vaikides kätt. Siim oli mees, keda võisin jäägitult usaldada, sest ta oli üks meie üheksakümne esimese aasta punkripoistest.

Punkriks kutsusime Kaitseliidu Tallinna maleva tugipunkti ühes kesklinna mahajäetud majas. Kolmkümmend kaks aastat oli möödunud. Vana lobudikku, mida taheti juba siis maha lammutada, polnud enam ammu. Ka Kalle, mina ja teised ei olnud enam need, kes olime siis.

Toona oli sõda olnud väga lähedal. Meil läinuks väga halvasti, kui see oleks siis puhkenud.

Läksime välja.

«On kõik valmis?» küsisin pikema sissejuhatuseta.

«Just nii!» tuli vastuseks. «Ausalt öeldes pole me laenguid kunagi lahti ühendanudki,» lisas ta mõne hetke pärast.

«Tahad sa öelda, et kõik need kaks aastat on sild mineeritud olnud? Et musttuhat autot on mineeritud sillast üle sõitnud?»

Siim vaikis. Mis siin ikka öelda. Surusin tal veel kord kätt ning ta läks.

Kell oli neli hommikul. Tavaliselt on sõjad alanud umbes sellel ajal. Me ootasime.

Kell sai seitse. Kõik näis rahulik. Välijuhtimispunktis käis rutiinne töö. Staabiülem ja ringkonnastaabi teise juhtimisahela mehed läksid põhijuhtimispunkti ning juhtisid ja kontrollisid sealt formeerimise ettevalmistamist.

Andsin juhtimise üle operatiivosakonna ülemale ja palusin end äratada kahe tunni pärast, kell 9. Jäin kohe magama.

Mind äratas järsk raputus. «Härra kolonel, siseminister tahab teiega rääkida!» ulatas S-3 mulle välitelefoni.

Vaatasin kella. Kell näitas 08.42.

Siseminister sõimas mul sõna otseses mõttes näo täis. Mu nahaalne omavoli olevat ületanud igasugused piirid. Viisin väed valitsuse loata Narva, Sillamäele ja Kohtla-Järvele. Ja see ei olnud esimene kord! Kas ma olen idioot, et ei saa aru, kui tundlik teema see on? Oleks see veel kõik! Kes lubas mul piirivalve oma alluvusse võtta? Mis isetegevus siin käib? Ja Eesti droon lasti Venemaa õhuruumis alla! Kes andis käsu see üle piiri lennutada? Vene välisministeerium olla avaldanud ametlikku protesti! Tagatipuks on kaks minu luurajat Vene poolel koos asitõenditega kinni võetud! Vene televisioon just näitavat neid parajasti!