Leo Kunnas kirjutab, kuidas venelastega sõdida: Koljati versioon

SÕDA 2023

KOLJAT

Kõigile, kes võitlevad oma koletistega

Avang

Peeter. Putini impeerium

Mu ainuke veel kodus elav laps, noorem tütar Sigrid, oli kooli hiljaks jäämas ning äsja uksest välja tormanud, kui tajusin kahte tugevat tõuget. Need olid nii võimsad, et seinad ja põrand vappusid ning aknaklaasid oleks peaaegu purunenud.

Eesti maavärinad on sama pisikesed nagu riik ise. Säärased raputused said tulla ainult suure lõhkejõuga plahvatustest.

Ostsin kunagi korteri arvestusega, et ma ei elaks kaitseväe peastaabist kaugel. Magamistoa aknast ei võinud seda näha. Küll aga paistis otse peastaabi hoone taga kõrguv jäme punase-valgevöödiline korsten, mis pidulikelt fotodelt või hoonet kujutavatelt graafilistelt lehtedelt alati ära koristati.

Vaatasin välja. Korstna kõrvalt tõusis taevasse paks suitsusammas. Silmitsesin seda mõne hetke. Seejärel panin masinlikult arvuti tööle, raadio mängima ja lülitasin teleka sisse.

Telekas oli eelmisest õhtust jäänud Vene riigitelevisiooni kanalile. Vaatasin Vene uudiste pikka, oma pooletunnist klippi õppustest «Zapad 2023».

Need pidid olema kõigi aegade suurimad õppused Venemaa ajaloos. Oli näha, et vanad pokazuhha-meistrid seekord ei häma. Nad lasid välja koguni kuus Iskander-tüüpi raketti. Keegi kindral väitis, et kõik raketid tabasid sihtmärke alla kümnemeetrise täpsusega.

Vene televisioon näitas jälle kaadreid õppustelt. Taustaks tuli «Püha sõda» – Teise maailmasõja aegne legendaarne võitluslaul, mis valiti ka õppuste «Zapad 2023» tunnusmeloodiaks.

Oot-oot, kus kuradi kohas see kolonn nüüd sõidab? See on ju Narva Hermanni kindluse siluett! Nad sõidavad mööda Sõpruse silda üle Narva jõe!

Hetkega loksus kõik paika. Sellepärast nad siis tegidki eile Iskanderitega lahinglaskmisi, et täna päriselt löök anda! Kuus raketti korraga tunduski kahtlaselt palju. Kaks plahvatust, järelikult kaks lõhkepead. Peastaap ja sidepataljon.

Ka kellaaeg ei tundunud enam kummaline. Kaadriväelased on just tööle tulnud, aga pole veel jõudnud õppustele minna. Tänapäeval ju ei teenita, vaid käiakse tööl – kaheksast viieni nagu kontorirotid. Mis mõtet oleks alustada sõda öösel kell neli ning anda löök staapide ja väeosade pihta, kui ohvitserid ja kaadriallohvitserid rahulikult kodus magavad?

Laupäeva õhtul helistas Mattias ja küsis nõu. Juulikutse poistel sai noorteaeg läbi ning ees ootasid seersandikursused ja erialaõpe. Kas oleks parem teha pikem nädalane välilaager või õpetada ühe päeva kaupa ja väeosas ööbida?

Soovitasin poisil nädalaks välja minna.

Tundsin äkilist sisemist hirmuvõpatust. Viru pataljoni peale ei hakka nad Iskandereid raiskama. See asus liiga lähedal. Lasevad Tornadodega otse üle piiri või saadavad kopterid. Jäi vaid üle loota, et mu soovitus päästis poisi, ja paluda jumalat, et see nõnda sünniks.

Vahepeal ekraanile ilmunud naisdiktor teatas, et Venemaa president teeb kohe-kohe otse-eetris «ajaloolise avalduse Venemaa kodanikele ja kogu maailmale».

Hiljem on Putini deklaratsiooni kõigis maailma uudistekanalites palju kordi korratud, kuid juhuse tahtel sattusin olema üks neist, kes nägi seda otseülekandena.