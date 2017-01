Parim kinofilm tuli Saksamaalt

Draamakomöödia isast, kes üritab võita oma tööhullust tütre tähelepanu, et panna ta taas märkama elus olulisi asju, nimetas aasta parimaks linateoseks ka Euroopa filmiakadeemia ja see on ühtlasi peamine mitteingliskeelse filmi Oscari pretendent.

«Elutervelt humoorika, tundliku ja intelligentse lähenemise eest isa ja tütre lahkukasvamisele ning leppimispüüetele,» põhjendas filmiajakirjanike ühing oma otsust.

Eesti oli ühtlasi üks esimesi riike, kus «Toni Erdmann» kinolevisse jõudis – juba septembris, kogudes 3990 vaatajat.

2. koha sai hääletusel Alejandro González Iñárritu film «Mees, kes jäi ellu» (levitaja Hea Film) ja 3. koha László Nemesi film «Sauli poeg» (levitaja Must Käsi).

4. kohale tuli Ciro Guerra film «Mao embus» (levitaja Must Käsi), 5. kohale Denis Villeneuve´i «Saabumine» (levitaja ACME Film), 6. kohale Juho Kuosmaneni film «Kõige õnnelikum päev Olli Mäki elus» (levitaja Must Käsi), 7. kohale Matt Rossi film «Kapten Fantastiline» (Hea Film), 8. kohale Christian Mungiu film «Lõpetamine» (Levitaja Must Käsi), 9. kohale Pedro Almodóvari film «Julieta» (A One Films) ja 10. kohale Ana Lily Amirpouri film «Tüdruk läheb öösel üksi koju» (levitaja Must Käsi).

Esikümnes on kokku viis levifirma Must Käsi filmi. Samas puudub siit mitu linateost, mis siinset levipilti kas või geograafiliselt rikastasid, nagu näiteks Kirill Serebrennikovi «Õpilane», Tomasz Wasilewski «Armastuse Ühendriigid» või Thomas Winterbergi «Kommuun».