Vabal Laval näidatakse «kaasaegset meest»

Neli tantsijat ja muusikut eksperimenteerivad traditsioonilise alpi rahvamuusika, erinevate rahvatantsude ja rituaalidega. Lähenedes rahvakultuurile ebakonventsionaalselt ja loominguliselt, loovad nad täiesti uue kvaliteedi ning tähendusliku lisaväärtuse läbi isikupärase ja tavatu tõlgenduse.

Lavastus «Sissy pojad» eeldab vaatajalt eelarvamustevaba suhtumist võimalusse muuhulgas ka läbi huumoriprisma tõlgendada rahvakultuuri: laval on neli veidi kentsakat meessoost rahvatantsijat, kes päris kindlasti erinevad klassikalisest kuvandist, mis selle valdkonnaga seondub.

Simon Mayer on 1984. aastal sündinud Austria etendaja, tantsija, koreograaf ja muusik. Ta on õppinud Viini Rahvuslikus Ooperi- ja Balletikoolis ning P.A.R.T.S.-is ning olnud ka Viini Rahvusliku Ooperi- ja Balletiteatri liige. Ta on festivali SPIEL kunstiline juht. Tema loomingus on soolosid, duette ja ka grupitöid.

Lisaks korraldavad Sõltumatu Tantsu Lava ja Vaba Lava 9.-12. jaanuarini Simon Mayeri töötoa «LiikumisSESOON: Miksitud traditsioon». Töötoa keskmes on Alpide piirkonnast pärit traditsiooniline Schuhplatteri tants, mis on, kuid ei peaks enam kuuluma üksnes meeste pärusmaale. Kuidas me saame seda muuta? Me õpime töötoas küll traditsioonilist Schuhplatteri tantsu, kuid rikastame seda sarnaste komponentidega nagu keha- ja helirütmidega, kaasaegse tantsuga, improvisatsiooni ja rituaalidega. Samas hoiame alles grupitunnetuse ja folktantsule omase lusti. Kuid see ei ole veel kõik, sest lisaks Schuhplatteri tantsule eksperimenteerime joodeldamise, traditsiooniliste plaksutamisrütmide (Paschen) ja piitsalöökidega.

Töötoas saavad kokku tehnika, rituaalsus ja vaimu tervendav spirituaalsus. Simon Mayeri liikumissessoonile on oodatud erineva lava-ja esinemiskogemusega inimesed, kes soovivad arendada oma liikumisväljendust kaasaegse ja traditsioonilise tantsu elementide omavahelisel miksimisel.

«Sissy pojad»

Idee, koreograafia, muusika ning esitus: Simon Mayer

Muusika ja esitus: Matteo Haitzmann, Patric Redl ja Manuel Wagner. Produtsendid Sophie Schmeiser, Elisabeth Hirner, kaasproduktsioon Kopf hoch, brut Wien, Gessnerallee Zurich, zeitraumexit Mannheim ja Tanz ist Dornbirn, Sõltumatu Tantsu Lava

Lavastus «Sissy pojad» kuulub Vaba Lava 2016/2017 kuraatoriprogrammi «IN I OUT».