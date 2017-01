Pärt Uusbergi tänulaul lapsepõlvele sai plaadiks

Uusbergi sõnul tekkis soov plaadistada «Õhtu ilu» segakoorile ja keelpilliorkestrile pärast 2014. aastal toimunud autorikontserti, mille keskmeks oli eelmainitud teos. ««Õhtu ilu» on minu jaoks justkui kokkuvõte ühest pikemast protsessist. See algas Raplas oma ema käe all Riinimanda koorides lauldes ja seeläbi koorimuusikasse armudes ning on sujuvalt küpsenud selleks muusikaliseks elusituatsiooniks, mida kogen tänasel päeval. Omal kombel on «Õhtu ilu» justkui tänulaul lapsepõlvele, mistõttu on märgiline, et see teos sai salvestatud vahetult enne minu 30. sünnipäeva,» lausus helilooja.

Plaadil kõlavad veel «Taaveti psalm nr 121» segakoorile, «Meeleolud lapsepõlvest» ja «Palve» keelpilliorkestrile ning «…ole üksmeeles oma Loojaga...» segakoorile ja keelpilliorkestrile. «Need lood on sündinud minu jaoks kuidagi vahetult, soovist väljendada oma hinges toimuvat. Samuti on kõik teosed vähem või rohkem seotud Raplaga, minu lapsepõlvekoduga.»

Plaadi salvestas Tanel Klesment ning kujundasid Anneliis Volmer ja Otto Mättas.

Kammerkoor Head Ööd, Vend sai alguse 2008. aastal Uku Uusbergi samanimelisest diplomilavastusest. Koor on leidnud koorimaastikul tunnustust omanäolise kõla eest ning 2013. aastal nimetati Eesti Kooriühingu poolt aasta kooriks ja nende teine helikandja “Õhtul” aasta kooriplaadiks. Koori peadirigendiks on Pärt Uusberg.