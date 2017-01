Miks kõik armastavad Raivo E. Tamme?

Raivo E. Tamm on hull mees. Ta teab, et pole vähe neid, kes temast nii arvavad. Ja ega ta vastu vaidle. Talle meeldib end proovile panna, teha asju, mis teisi üllatavad, ja asju, mis tundub, et käivad üle jõu. Tõepoolest, ega ta paistnud eesti rahva lemmiksaates, näosaates, seitsme noore kõrval oma 51 aastaga ju kõige mugavamas kohas olevat. Liiati kui mitmed noist olid kutselt ennekõike lauljad. Aga kolmanda saate järel, mäletab tegevprodutsent Triin Luhats, oli Tamm jõudnud äratundmisele, millest ka rõõmsalt teada andis: see on nii tema saade! Ja kui hooaeg lõpule lähenes, oli muutunud lausa nukraks: mis nüüd saab, kas ongi kõik?

Ei, ei olnud kõik. Tolleks ajaks, detsembri alguseks, oli ta võitnud rahva poolehoiu ja südame. Tema teine koht näosaates, tunnistagem, oli enamikule üle mõistuse kõva, üllatav tulemus. Ja see tuli tänu millele? Küllap tabas seda teraselt Tamme peretuttav, kes kirjutas tema abikaasale, näitleja Helena Merzin-Tammele: «Ta julgeb ka ebaõnnestuda ja olla haavatav – just sellepärast inimesed teda armastavad.»