NUKU teatrisse ja muuseumi leidis tee 82 000 inimese

Möödunud aasta oli NUKU teatri ja muuseumi jaoks selle sajandi olulisemaid, kuid ka keerulisemaid. Suurema osa aastast toimetati ajutisel pinnal Tallinnas Auna tänaval, kus nii kohtade arv saalis kui ka töötingimused olid kitsad. Samal ajal kerkis vanalinna teatri ja muuseumi juurdeehitus, mis avati pidulikult 13. novembril.

Kokku käis NUKU keskuses 2016. aasta jooksul veidi üle 82 000 inimese, neist 64 000 teatrietendustel ja 18 000 muuseumis. Koos väljasõitudega teistesse linnadesse anti aastas 625 etendust. Tallinn Treff Festivali, mis toimus selle nimel all viimast, kümnendat korda, külastas 2016. aasta juunis ligi 5000 inimest. Uuenenud sisu ja nimega festival toimub taas 1.–4. juunini 2017.

Teatrijuht Joonas Tartu sõnab, et aasta läks hästi ning plaanikohaselt. «Muidugi, olime enne arvestanud igasuguste ootamatustega, need oma tegemistesse sisse planeerinud. See üsna raske aasta näitas, kuivõrd võimekad ja professionaalsed mu kolleegid on. Keeruliste olukordadega silmitsi seista ei olnud raske, sest armastus teatri vastu ning usk sellesse, mida tehakse, on suur. Nii oldi valmis andma kõik, mis tarvis,» kommenteerib Tartu.

Aastanumbri sees esietendus neli uuslavastust, lisaks kaks taasesietendust. Külalislavastajatest töötasid NUKU teatris Sander Pukk ja Karl Sakrits, oli ka mitmeid külaliskunstnikke ja külalisnäitlejaid. Uudisteostena toodi lavale Kate DiCamillo «Mustkunstniku elevant» ja Kristiina Kangilaski «Päike läheb puhkusele».

Koos Eesti Rahvusringhäälinguga alustati sügisel saatesarja «Kontakt» tegemist, kus hooaja jooksul kõnelevad oma elust ja tegemistest NUKU teatri näitlejad. Saated kestavad 2017. aasta maikuuni ning tähistavad teatri 65. juubelit. Sügisel alustas uue kursusega taas tegevust ka teatri noortestuudio, mille kaheaastast õpet juhib näitleja Mihkel Tikerpalu.

NUKU muuseumi jaoks tähendas 2016. aasta peamiselt jõudsat uuenemist. Avati muuseumi uus püsinäitus «Nukuteatri loomislugu». Muuseumi ekspositsioonist on kaotatud enamik ekraane, muutudes nii reaalselt interaktiivseks tegevuskeskuseks, kus kõike saab teha päriselt. Lisaks põnevatele teatritöötubadele pakutakse uuenenud muuseumiprogrammis lasteaia- ja gümnaasiumigruppidele lõimtunde, mille võtmesõnaks on teatraalsus. Täiskasvanutel on võimalik osaleda nukuteatri meistriklassides ja draamakoolitustel.

NUKU teater jätkab 65. hooaega vastavatud teatrikompleksi sisseelamise, -töötamise ja -mängimisega. Teatri kunstiline juht Taavi Tõnisson ütleb, et üks käesoleva aasta oodatumaid uuslavastusi on paari nädala pärast esietenduv Antoine de Saint-Exupéry «Väike prints», mis uurib filosoofilisel moel inimeseks olemise põhialuseid.

«Märts toob NUKU teatri repertuaari kaks uut lavastust – visuaalselt haarav põnevik «Linnud» täiskasvanutele ning päris esimeseks teatrikogemuseks mõeldud kammerlik ja vahetuid elamusi pakkuv «Nutude salajutud» väikelastele,» kirjeldab Tõnisson eesootavat.

Kunstiline juhi enda luua on aprillis esietenduv maailma kirjandusklassikasse kuuluv «Timm Thaler ehk Müüdud naer», kus teeb oma esimese peaosa NUKU uus koosseisuline näitleja Mihkel Vendel.

Hooaja lõpetab juuli alguses esietenduv allegooriline laulumäng «Mees, kes ei teinud midagi», mis põhineb Mehis Heinsaare novellidel. Loo lavastab Aare Toikka (VAT teater) ning muusika loob Lauri Saatpalu.