Prantsusmaal on teater hüljanud oma sümboolse jõu

- Kas Bobignysse suundumine oli teadlik valik?

Jah. Aga see otsus sündis juba Avignonis. Me asutasime seal Vincent’ga uue teatrisaali nimega La FabricA, mis ehitati linnaossa, mida peetakse pisut probleemseks. Selles linnaosas on puudu paljudest asjadest.

Kui küsida inimeste käest, oleks nad vaevalt esimesena vastanud, et meie linnaossa on vaja teatrit. Aga hiljem võtsid just kohalikud La FabricA väga omaks. See kogemus Avignonis andis indu ja mulle tundus, et just sellistes kohades on teater poliitiline. Poliitika on huvitav siis, kui ta ei suhestu pelgalt iseendaga, vaid avab end teistele sfääridele.

Me ei ela tänapäeval enam maailmas, kus kõik alluks ühtedele reeglitele. Intellektuaalselt huvitav on just erinevate maailmade kokkupuutumine. Sellepärast ma tahtsingi juhtida teatrit, mis ei asu elitaarses kesklinnas, vaid seal, kus elavad tavalised inimesed. Teatrit, mis asub piirkonnas, mida peetakse keeruliseks. Bobignys elab väga erinevaid inimesi. Siin on koos kogu maailm. Kõrgharidusega valge inimesena võid end üsna kiiresti leida tohutus vähemuses.

-Mis on Pariisi eeslinnas teatri juhtimise juures keeruline?

Seesama, mis on keeruline eluski. Tihtilugu ümbritsevad meid inimesed, kes on meie põlvkonnakaaslased, kel on samad veendumused, mis meil endil. Sa oled omade keskel. See kõik on huvitav, see meeldib mulle endale ka, see on mugav. Aga see takistab toimimast poliitiliselt moel, mis tundub mulle oluline. Ma tahan jõuda teatrini, millel oleks väga eriilmeline publik. Just see ongi väga keeruline.

-Mida te oma Avignoni aastatest Bobigny jaoks õppisite?

Väga palju. Isegi kui see kunagi täielikult ei õnnestu, tuleb oma peas kunstiline küsimus eristada menu küsimusest. Minu jaoks ei ole olemas ühest reeglit, mis ütleks, mis teeb lavastuse menukaks või mittemenukaks. On vaid oskus lasta vaatajal teosega kohtuda. See kuulus arusaam rahvalikust teatrist – seda ei ole tegelikult olemas.

Muidu võiks ju võtta telestaarid, tuntud inimesed, panna lavale ja see peakski tooma populaarsuse rahva seas. Avignonis kujunes sellest suur võitlus ja lõpuks me võitsime. Isegi vaatajad, kes olid algul pigem skeptilised, muutusid uudishimulikuks ja tahtsid vaatama minna uusi asju – mis võisid muidugi olla nii halvad kui head –, sest nad olid huvitatud loomingust endast.

Ma arvan, et väga oluline on just uudishimu, kokkupuude sellega, mis pole etteaimatav. Selle enesekindluse eksperimenteerida sain ma kaasa Avignonist ja see annab mulle palju jõudu.

-Kas te elate ka ise Bobignys?

Ei ela, aga üsna seal lähedal.

-Sellised teatrid nagu teie MC93 Bobigny planeeris kunagine esimene kultuuriminister André Malraux just suurelamutega eeslinnadesse. Tihti oli neis eeslinnades tugev toetus kommunistlikule parteile. MC93 Bobigny asub praegugi aadressil Lenini puiestee 9. Kas Bobigny on ka tänapäeval vasakpoolne?