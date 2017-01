Ester Mägi tähistab homme 95. sünnipäeva

Ester Mägi teosed on ligi seitsekümmend aastat kujundanud meie muusikamaailma, rikastades seda paljude helitöödega. Tema muusika on tunnetuslikult oma, me südametele ja juurtele lähedal. Juubelikontserdil kõlavad helindid kuuluvad helilooja küpseimate viljade aega ning esindavad koosseisudelt küllap tema lemmikvaldkondi – erinevate värvidega kammer- ja koorimuusikat.

Tunniajasel kontserdil esinevad Helen Lokuta, Mati Turi, Martti Raide, Urmas Vulp, Aare Tammesalu, Andres Uibo, Peep Lassmann, keelpillikvartett Prezioso ja Estonia Seltsi segakoor Heli Jürgensoni dirigeerimisel. Esitamisele tuleb valik kammer- ja koorimuusikat. Nii kõlavad kontserdil näiteks 2016. aastal helilooja enda keelpillikvartetile seatud «Vesper», «Lapimaa joiud», «Siin mu rõõmumaa», «Hommik Tehumardil», aga ka mitmed teised Ester Mägi teosed.

Kontserti korraldab Eesti Interpreetide Liit koostöös Eesti Heliloojate Liidu ja Eesti Kooriühinguga.