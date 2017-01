Tallinna Linnateater andis mullu rekordarvu etendusi

Eelmisel aastal toimus linnateatris kokku 532 etendust ja üritust, mis ületab 2015. aastat 86 etenduse võrra. Nagu ka 2015. aastal, küündis linnateatri publikuarv 2016. aastal 80 000 külastajani – kokku külastas teatrit 79 936 vaatajat.

«Teater pingutab igapäevaselt, et suurt publikunõudlust rahuldada, aga kohtade arv saalis paneb sellele piiri. Võib öelda, et tänaste võimaluste juures on 80 000 külastajat ka meie lagi – rohkem lihtsalt ei mahu,» sõnas Tallinna Linnateatri direktor Raivo Põldmaa. «Kui 2015. aastal võis suure publikuarvu taga näha eriprojekti «Vanamees ja meri» Volta tehases, siis eelmisel aastal aitas meid eesmärgile just suur etenduste arv oma väikestes saalides ja visa töö,» lisas Põldmaa.

2016. aastal jõudis lavalaudadele kuus uuslavastust: «See hetk», «Teisest silmapilgust», «Suveöö unenägu», «Köster», «Olin kodus ja ootasin, et vihma hakkaks sadama» ning «Inimesed, kohad ja asjad».

Ühtlasi korraldati juba üheksandat korda rahvusvahelist teatrifestivali Talveöö Unenägu. Festivali raames toimus 62 etendust. Väljaspool Eestit mängis teater külalisetendusi Espoos, Brüsselis ja Peterburis.

2016. aasta oli Linnateatri juubeliaasta – 13. veebruaril tähistas teater 50. sünnipäeva, mille käigus toimus palju sündmusi, teatriekskursioone ja klubiüritusi. Koostöös ETVga jõudis publikuni vestlussaade «Kontakt», milles osalesid linnateatri näitlejad.

Juubeli hooaja lõpuks kerkis Lavaauku ka unenäoline ajutine teatrimaja, mis sai üles ehitatud lavastuse «Suveöö unenägu» jaoks.