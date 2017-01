Metropolitani «Nabucco» lavastus osutus Eestis ülimenukaks

Jaanuari esimesel nädalal tõi Forum Cinemas Eesti publiku ette MET ooperiteatri ühe väljapaistvaima ja populaarseima lavastuse «Nabucco», mida dirigeerib James Levine ning mille peaosas astub üles ooperimaailma legend, tenor Plácido Domingo.

«Kuna huvi lavastuse vastu osutus väga suureks ning 7. jaanuari otseülekanded ja 8. jaanuari kordused olid praktiliselt välja müüdud, lisasime vastavalt suurele nõudlusele kinokavadesse «Nabucco» lisaetendused. Ooperisõbrad, kes otseülekannet või korduslinastust mingil põhjusel ei näinud, on oodatud lavastust nautima 15. jaanuaril Tallinnas ning 17. jaanuaril Tallinnas ja Tartus,» ütles Forum Cinemase programmispetsialist Henryk Johan Novod.

«Nabucco» lavastuse otseülekannet näidati Tallinnas, Coca-Cola Plazas ja Tartus, kinos Ekraan möödunud laupäeval, 7. jaanuaril. Kavasse lisatud otseülekande kordused toimuvad Tallinnas 15. ja 17. jaanuaril ning Tartus 17. jaanuaril.

Lavastuse dirigent James Levine on MET ooperiteatris «Nabuccot» dirigeerinud kokku 18 korral. Sel hooajal astub lavastuse peaosas, kuningas Nabucco rollis esimest korda MET laval üles legendaarne ooperilaulja Plácido Domingo, kes on varem sama partiid esitanud ainult Viini Riigiooperi ja Londoni Kuningliku Ooperi laval.

Kõrvalosatäitjatest väärib esile toomist Ljudmilla Monastõrska suurepärane esitus Nabucco kangekaelse tütre Abigaillena. Kuninga teise tütre Fenena rollis astub üles Jamie Barton ning prohvet Zaccariat kehastab Dmitri Belosselski.

Just oma suurteose «Nabucco» loomisega pälvis Itaalia helilooja Giuseppe Verdi tõelise maailmakuulsuse. Verdi kolmanda ooperi tegevus toimub Jeruusalemmas ja Babüloonias 587 e.m.a ning jutustab antiikse Jeruusalemma langemisest tollase Babüloonia kuninga Nebukadnetsar II (Nabucco) käe all.

«Nabucco» esiettekanne toimus aastal 1842 Itaalias, ooperiteatris La Scala ning seda saatis ootamatu edu. Verdi enda sõnul sündis «Nabucco» vaatamata isikliku elu raskustele õnnetähe all ning just sellest ooperist sai alguse tema loominguline karjäär. Ooperi tuntuimaks numbriks on «Orjade koor».

Lisainfo Met Ooperi hooaja ajakava ja etenduste kohta on saadaval: www.forumcinemas.ee/ooper.