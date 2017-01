Vaata, kes teevad ERRi renoveeritud uudistemajja kunsti

Tulemused:

Konkursi I osa (hoone I korrus) – kavand märgusõnaga "Trepp". Žürii leidis, et kavandi ideeline ja vormiline lahendus on omanäoline ja tunnustas esitaja kontseptuaalse idee selgust. Kavandi kunstiline tase oli kõrge, see oli teostatud professionaalselt. Kavandi esitaja oli läbi mõelnud teostuse võimalikkuse ja otstarbekuse ning teose mõistliku konstruktsiooni ja materjali valiku. Kavand oli esialgselt esitatud konkursi III osale, kuid esitaja oli nõus selle teostama konkursi I osas. Kavandi esitaja OÜ Rabarber, autor Maret Sarapu (kunstiteose liik: klaasmosaiik)

Konkursi II osa (hoone II korrus) – kavand märgusõnaga "Info". Žürii leidis, et kavandi ideeline lahendus on omanäoline. Kavandi kunstiline tase oli kõrge ja see oli teostatud professionaalselt. Kavand kajastab kunstiliselt ja humoorikalt tellija tegevust uudistemajas. Kavandi esitaja Temnikova & Kasela OÜ, autor Marko Mäetamm (kunstiteose liik: maal).

Konkursi III osa (hoone III korrus) – kavand märgusõnaga "Siin Tallinn 1". Žürii leidis, et nimetatud kavand sobib hoone ajaloolise väärtuse ja arhitektuurilise stiiliga ning lahendus on omanäoline ning kavand on teostatud professionaalselt ja kunstiliselt kõrge tasemega. Kavandi esitaja Vaal Art OÜ, autor Laurentsius ehk Lauri Sillak (kunstiteose liik: maal, seinale riputatav installatsioon).

Konkursi IV osa (hoone III/IV ja IV/V korrusel asuvates orvades) – kavand märgusõnaga "Tondo" kandilistes orvades ja kavand märgusõnaga "Neljas ring" ümarates orvades. Žürii hindas kavandite ideelist ja vormilist kvaliteeti, nende sobivust hoone ajaloolise väärtuse, arhitektuurse stiili ja kasutamise otstarbega. Kavandid sobivad ette nähtud asukohta, need on teostatud professionaalselt. Läbi on mõeldud ka praktilised küljed. Kavandi "Tondo" esitaja ja autor on Jüri Kask (kunstiteose liik: maal). Kavandi "Neljas ring" esitaja on Laamann OÜ, autor Tarrvi Laamann (kunstiteose: liik maal).

Žüriisse kuulusid Margus Saar (žürii esimees), Jaan Elken, Marko Kekishev, Valner Valme, Katrin Kivimaa ja Jane Teresk.