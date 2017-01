Saksamaal elades ja siinset meediat jälgides on päris selge, et sakslased on oma suhtumises immigrantidesse jagunenud kahte leeri. Režissöör Simon Verhoeven, kelle film «Willkommen bei den Hartmanns» ehk «Tere tulemast Hartmannide juurde» tuli Saksamaal välja eelmise aasta lõpus, tajus vastuolulist suhtumist väga teravalt.