Suri sotsioloog Zygmunt Bauman

1925. aastal Poolas sündinud Bauman kirjutas elu jooksul kümneid raamatuid. Eriti tuntud on tema teosed, mis analüüsivad modernse kultuuri ja totalitarismi seoseid ning postmodernset maailmakäsitlust. Viimastel aastatel oli tema huvide keskmes globaliseerumine ning selle tagajärjed ja ohud.

Tema peateoseks on peetud 1989. aastal avaldatud raamatut «Modernity and the Holocaust», milles ta jõudis muuhulgas järeldusele, et holokaust oli modernse tsivilisatsiooni arengu ratsionaalne tagajärg ehk inimeste massilist hävitamist oli võimalik teostada tehasele omaseid tööpõhimõtteid järgides ning ilma moraalse kaalumiseta.

Tema tuntuimaks mõisteks on «vedel modernsus», mille ta tõi teadusleksikasse 1990ndatel ja millega iseloomustas kaasaegse maailma juurtetuid ja voolavaid olekuid.

Juudi päritolu Bauman pidi Poolast lahkuma 1961. aastal, kuna seal hakkasid levima anti-semitistlikud meeleolud. 1971. aastast kuni 1990. aastani juhtis ta Leedsi ülikooli sotsioloogia osakonda.

Möödunud aasta lõpus ilmus eestikeelsena ka Baumani ja Rein Raua dialoogiraamat «Iseduse praktikad».