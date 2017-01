Kristjan Randalu annab Eesti lähiaja ainsa soolokontserdi

«Üksinda laval olek on kõige selgem näide sellest, kuidas suurim vabadus võrdub maksimaalse vastutusega. Iga noot ja hetk sõltub endast, kõik on võimalik, kõigel on ka oma tähendus, kaal ja tagajärjed. Publiku häälestatus ja õhkkond loevad siin esimesest hetkest, kuna sünergia kuulajaga on ainuke väline side,» põhjendab Randalu, miks üle hulga aja taas just soolokontserdi soovib anda.

«Põhiline osa kavast on aktuaalne looming, mis saab peagi salvestatud ja seega veel esitades areneb, muutub ja küpseb,» räägib Randalu kontserdist lähemalt. «Olen endale tihti muusikalisi väljakutseid esitanud, kombates isiklike võimaluste piire nii tehniliselt kui ka sisuliselt, mis puudutab helikeelt ja teostuse vormi. Mõtlen hetkel palju tsoonile, mis on võimatu ja mugava vahepeal – millise piirini kestab positiivne materjalist üleolek ja säilib intrigeeriv ja köitev element.»

Saksamaal, Inglismaal ja USAs elanud Randalu on tõelise eesti muusika saadikuna esindanud Eestit maailma mainekamatel džässifestivalidel ja olulisematel kontserdilavadel, olles hinnatud nii džäzzi- kui ka klassikalise muusika vallas. Ühena vähestest eesti muusikutest tutvustab ta aktiivselt meie muusikat ka Aasias, Aafrikas ja Lähis-Idas.