Kersti Kreismann – armastusele truu naine

Kui mõtlen Eesti Draamateatri näitlejannale Kersti Kreismannile, tuleb meelde vanaaegne ja teatraalne võõrsõna: tragedienne. Ega seda terminit enam vist kasutatagi, meie teatriloos seostub see ennekõike Liina Reimaniga. Aga kui ma 1976. aastal, oma teatrivaatleja tee hakul, korduvalt vaimustusega vaatasin Kreismanni Liisa hulluksminemist Maksim Gorki «Päikese lastes» (lavastaja Merle Karusoo), näis see habras noor naine kompromissitult traagiline. Suuresti häälekõla tõttu: Kreismanni hääles on üllatanud, suisa heidutanud tumenevad modulatsioonid, valuvarjundid, kirglikud traagikasse viskumised.