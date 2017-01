Rakvere teatrit külastas 100 000 inimest

Lõppenud aastal andsime etendusi 343 korral, millega teatrikülastusi kogunes 71170. Koos kõigi majas toimunud kinoseansside, kontsertide, vestlusõhtutega, RT esitleb ja muude sündmustega kogunes kokku 115 740 külastust.

«Rakvere Teatri mahtude juures on see suurepärane number. Juba kolmas aasta ületasime teatrikülastustega 70 000 piiri. Oleme jätkuvalt tänulikud oma publikule, kes meid üle Eesti üles leiab. Alanud 2017. aastat ei alusta me mitte väiksemate ambitsioonikate plaanidega,» kommenteeris möödunud aastat SA Teatrimaja juhataja Velvo Väli.

Eelmise aasta jooksul esietendunud seitsmest uuslavastusest saab välja tuua kaks olulisemat, mis on inimesi erinevalt mõjutanud.

Kõige menukamaks lavastuseks möödunud aastal osutus suvelavastus «Maailma otsas», mille 13 etendust mängiti Rakveres Pikal tänaval, Margeri Maja hoovis täissaalidele. Andrus Kivirähki armastatud romaanil põhinevat Raivo Trassi lavastust nägi 6561 vaatajat. Suve suurlavastuses osalesid lisaks Rakvere Teatri trupile ja külalisnäitlejatele ka harrastusteater KaRakTer ja lapsed – kokku üle 40 inimese. Pikale tänavale olid loodud installatsioonid, mis meelitasid möödakäijaid piiluma sisse akendest, et näha tavaliste inimeste tavalisi, ent siiski põnevaid kodusid. Teatri pingutusi tuua kokku nii harrastajad, lapsed kui ka kohalikud ettevõtjad, on leidnud kogukonnas ära märkimist. Suvelavastus koos sinna juurde kuuluvate tegevuste ja installatsioonidega esitati Rakveres Aasta Teo nominendiks.

Teine lavastus, mille üle oleme eriliselt uhked, on oktoobris esietendunud «Somnambuul», millega tegi teatris lavastajadebüüdi tunnustatud filmirežissöör Sulev Keedus. Antud lavastusega ei saavuta teater maagilisi publikunumbreid, aga need, kes tulevad vaatama neljatunnist unenäo ja reaalsuse piirimail hõljuvat lavateost, ei suuda selle lummusest veel niipea vabaneda.

Eelmise aastanumbri sisse jäi juba 14. korda Rakvere vallutanud rahvusvaheline teatrifestival Baltoscandal. Seekordset festivali kujundasid etenduskunstide suurkujud ja tuntud trupid nagu Tim Etchells, Philippe Quesne, Ivana Müller ja Showcase Beat Le Mot, rääkimata Eesti Teater NO99st ja Renate Keerdi füüsilisest teatrist. Lisaks tihedale etendusprogrammile toimus vestlusi, töötubasid, nauditi muusikat ja peeti traditsiooniline jalgpallimatš.

Uus, 2017. aasta stardib uue hooga: juba 13. jaanuaril esietendub Helen Rekkori käe all uuslavastus «See kõik on tema» ning 20. jaanuaril esietendub lavastus «Küllus», mille seab lavale Rakvere publikule juba tuntud lavastaja Filipp Los Moskvast. Eilsest alustas oma proovidega vanameister Raivo Trass, kes toob lavale taas ühe eesti algupärandi - Donald Tombergi näidendi «Gravitatsioon». Suvel on ootamas meid kaks uut suvelavastust . Neist esimene , «Kellavärgiga apelsin», on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia neljanda kursuse tudengi diplomilavastus, mille tegevuspaik asub Rakveres Nortsu tee tööstulinnakus. Teine suvelavastus viib meid hoopis Tapa-Loobu maanteel asuvasse küüni, kus Üllar Saaremäe on võtnud käsile oma vana lemmiku - Martin Mcdonaghi. Tema viimane näidend «Viimane võllamees» pälvis maineka Briti teatripreemia, Laurence Olivier'auhinna, kui 2016. aasta parim näidend.