Aasta Klassikaalbumi nominendid selgunud

Aasta Klassikaalbumi nominendid on:

«Arvo Pärt. The Deer's Cry», ECM (2016)

Esitajad: Vox Clamantis, dirigent Jaan-Eik Tulve, Toomas Vavilov (klarnet), Heikko Remmel, Taavo Remmel (kontrabassid), Robert Staak (lauto), Mari Poll (viiul), Johanna Vahermägi (vioola), Susanne Doll (orel)

Muusika: Arvo Pärt

Arvo Pärdi muusikaga autoriplaat, millel kõlab peamiselt pärast 2000. aastat loodud a cappella koorimuusika. CD «The Deer’s Cry» on salvestatud Tallinna Issanda Muutmise peakirikus 2013. ja 2014. aasta sügisel.

Vox Clamantise uus, Arvo Pärdi loomingu album «The Deer’s Cry». / Eero Vabamägi

Heino Eller «Keelpillikvartetid», ERR (2016)

Esitajad: Tallinna Keelpillikvartett (Urmas Vulp, Olga Voronova, Toomas Nestor, Levi-Daniel Mägila)

Muusika: Heino Eller

Heino Elleri keelpillikvartettide esimene täielik väljaanne, mis võimaldab jälgida selle žanri arengut helilooja loomingus rohkem kui kolme aastakümne jooksul. Album on salvestatud Viimsi püha Jaakobi kirikus 2012. ja 2013. aastal.

Tõnu Kõrvits / Liis Treimann

«Tõnu Kõrvits. Mirror», ECM (2016)

Esitajad: Anja Lechner (tšello), Kadri Voorand (hääl), Tõnu Kõrvits (kannel), Tallinna Kammerorkester, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, dirigent Tõnu Kaljuste

Muusika: Tõnu Kõrvits, Tõnu Kõrvits / Veljo Tormis

Tõnu Kõrvitsa autoriplaat, millel musitseerib ka maailmakuulus saksa tšellist Anja Lechner. Tegemist on helilooja esimese autoriplaadiga, mille on välja andnud mainekas Saksa plaadifirma ECM.

«Great Maestros» I–V, Estonian Record Productions (2016)

Esitajad: Kalle Randalu, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Neeme Järvi

Muusika: Ludwig van Beethoven Piano Concertos No 1–5, Brahms Symphonies No 1–4, Richard Strauss

Tandemi Kalle Randalu – Neeme Järvi kontserte on mitme ERSO hooaja jooksul saatnud suur publikuhuvi ning kriitikute kiitvad hinnangud. ERSO plaadistuste kõrget kvaliteeti on esile tõstetud ka mainekates klassikalise muusika ajakirjades ning sellega on kaasnenud mitu auhinda, millest olulisim on 2004. aastal pälvitud Eesti esimene Grammy.