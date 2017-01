Vabariigi aastapäeval pakutakse peksu mõisatallis

Trupi ühistööna valmiv humoorikas lavastus on uurimus kannatamisest. Meie, eestlased, oleme õppinud kannatamist pühaks pidama. Me kannatame kõik ära. Vaikides neelame alla ka kõige suurema ebaõigluse. Ajalooõpikud kinnitavad meile: oleme orjarahvas ning kõige saavutatu hinnaks on higi, veri ja pisarad.

«Kas tegelikult on ka kogu aeg raske? Kui palju me suudame ja tahame ära kannatada? Mis aitab kannatamist üle elada? Kas selleks on lootus, huumorimeel või teadmine sellest, et teistel on veel hullem?» toob lavastaja Birgit Landberg näiteid küsimustest, millele lavastusprotsessis vastuseid otsitakse.

Lavastaja: Birgit Landberg

Kunstnik: Illimar Vihmar

Valguskunstnik: Emil Kallas

Helikunstnik / -tehnik: Sten Arvi

Dramaturg: Paul Piik (Kinoteater)

Laval: Jaanika Tammaru, Kaarel Targo, Kristjan Lüüs

Kokku antakse veebruaris ja märtsis seitse etendust, mida mängitakse Tartus Genialistide Klubis ja Tallinnas Kanuti Gildi SAALis.