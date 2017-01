Balti jaam avab uksed muusikasõpradele

Sel nädalavahetusel avab Balti jaam muusikasõprade rõõmuks uksed kahele üritusele: reedene päev on pühendatud laivkontserditele ja vanemale muusikale ning laupäev rõõmustab elektroonilise muusika sõpru. Muusikaliselt kõlab plaanitud kontsertprogramm justkui teekond minevikust tulevikku, tõmmates paralleele nii Balti jaama kui ka Eesti rongiliikluse ajalooga.

«Meil on hea meel, et oleme leidnud koostööpartneriteks kontsertide korraldajad, kes toovad Balti jaama uut ja positiivset hingamist,» kommenteeris Balti jaama haldava Go Kinnisvara juhatuse liige Meelis Aab. «Nädalavahetusel saavad paviljonis kokku väga tähendusrikkalt valitud artistid – paviljoni avamise ajal ehk 1960ndatel alustanud ansambel Laine, Venemaaga ja Tallinna-Moskva raudteega ilmselt kõige enam kokku puutunud Eesti supertäht Anne Veski ning nüüdisajal sotsiaalmeedias populaarne Ennu Ratas ja lisaks välisartistid. Kuigi hetkel planeerime vaid üht sellist nädalavahetust, loodame siiski, et see sündmus ei jää alanud aastanumbri sees viimaseks võimaluseks, kus Balti jaamas võib head muusikat kuulata.»

Mõlemad üritused toimuvad 2016. aastal kapitaalselt renoveeritud Balti jaama linnalähirongide paviljonis, mis tänavu talvel on olnud eksklusiivselt kasutuses sündmuspaigana. Sel nädalavahetusel avab hoone esmakordselt uksed kontsertideks, kuhu on teretulnud kõik soovijad. Sissepääs üritustele on korraldatud Balti jaama tunneli kaudu.