Eesti heliloojate Märt-Matis Lille ja Liisa Hirschi teosed uue muusika festivalil Budapestis

Kavas on Märt-Matis Lille teos "When the Buffalo Went Away" ning kevadel LHV autasu pälvinud Liisa Hirschi "Four Glides", mille ettekandmises osaleb ka autor ise. Ungaris esimest korda kõlavaid teoseid esitab kohalik nüüdismuusika ansambel THReNSeMBLe.

Kuigi ürituse fookuses on kaasaegne Eesti muusika, pakutakse selle täiendamiseks publikule elamusi ka teistest kultuurivaldkondadest: üksteisega põimuv muusika, kirjandus ja animatsioon annavad huvilistele põneva sissevaate Eesti kaasaegsesse kultuuri.

Lisaks muusikale näidatakse kaht Eesti lühianimatsiooni, milles kasutatakse Eesti heliloojate loomingut: Ülo Pikkovi "Keha mälu" (2011, muusika: Mirjam Tally) ja Riho Undi "Isand" (2015, muusika: Arvo Pärt ja Lepo Sumera) ning loetakse ette katkendeid Jaan Kaplinski filosoofilisest lühiproosast ("Jää ja Titanic", "Jää ja kanarbik"), mis temaatiliselt riimub Märt-Matis Lille teosega. Katkendeid loeb Ungari näitleja Attila Menszátor-Héresz, kes osaleb ka Märt-Matis Lille teose esitamisel.