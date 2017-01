Eestis esilinastub Oscari-võitja loodud teleseriaal «Noor paavst»

Viaplay Eesti turundus- ja kommunikatsioonidirektori Tanel Taali sõnul räägib uus seriaal väljamoeldud loo esimesest USA päritolu paavstist Pius XIII-st. «Konservatiivne Itaalia juurtega noor paavst osutub märksa konservatiivsemaks, kui Vatikanis oodati, maadeldes lisaks kiriku doktriini küsimustele ka isikliku kriisiga,» rääkis Taal. «Sarja tegevuspaigaks on nii Vatikan, Aafrika, Itaalia kui ka USA ning selles mängivad erinevate riikide näitlejad eesotsas staarnäitlejate Jude Law ning Diane Keatoniga. Produtsendid on võrrelnud sarjas loodud paavsti tegelaskuju keerukuselt selliste tuntud peategelastega nagu Tony Soprano «Sopranodest», Walter White sarjast «Halvale teele» või Frank Underwood «Kaardimajast».

«Noore paavsti» režissööriks ja üheks stsenaristiks on Paolo Sorrentino, kes võitis oma linateosega «Kohutav ilu» («La Grande Bellezza») 2014. aastal nii parima voorkeelse filmi Oscari kui ka Kuldgloobuse ning parima inglisekeelse filmi tiitli Briti Filmiakadeemialt.

Uue sarja nimiosas mängib Briti filmistaar Jude Law, keda on kahel korral nomineeritud Oscarile osatäitmiste eest filmides «Külmale mäele» ning «Andekas härra Ripley», viimase eest sai ta parima korvalosatäitja auhinna Briti Filmiakadeemialt. Law on mänginud alates 1987. aastast enam kui 50 filmis ja seriaalis, näiteks filmides «Nakkus», «Aviaator – valguses ja varjus», «Vaenlane väravas», «Anna Karenina», «Must meri», «Grand Budapest hotell» ning kahes «Sherlock Holmesi» linateoses dr. Watsonina.

Naispeaosas astub üles USA näitlejatar Diane Keaton, kelle esimene suurem roll oli 1972. aasta filmis «Ristiisa». Seejärel algas tema koostöö filmilooja Woody Alleniga – Keatonil on olnud rollid Alleni filmides «Mängi seda veel, Sam», «Unimüts», «Armastus ja surm» ning «Annie Hall», mille eest pälvis ta USA Filmiakadeemialt Oscari parima naisnäitleja kategoorias. Hiljem on Keatonit esitatud Oscarile veel kolme korral osatäitmiste eest filmides «Punased», «Marvini tuba» ja «Parem hilja, kui mitte kunagi». Eesti kinolevis on teda viimastel aastatel saanud näha filmides «Suured pulmad», «Ja nii see läheb», «5 korrust kõrgemal» ning «Peab armastama jõule». Ühtekokku on Keaton oma näitlejakarjääri jooksul mänginud enam kui 60 filmis ja sarjas ning pälvinud üle 30 maineka auhinna.

Sarja «Noor paavst» esimene osa esilinastus maailmas eelmise aasta 21. oktoobril, reklaamivabast internetitelevisioonist Viaplay näeb 10 episoodist koosneva sarja tervet esimest hooaega. Seriaal on teeninud portaalis IMDB keskmiseks hindeks 8,5 10st ning portaalis Rotten Tomatoes 83 protsenti. Sarja tootjad on teatanud ka teise hooaja ettevalmistamisest.