Helgi Erilaiul algab uus raadiosaade «Heli jälg ajas»

Saatejuhi sõnul on tulekul hulk saateid meistritest, kes on oma loomingus jäänud moevooludest sõltumatuks. Erilaid lisas, et muusikutest saateid teha on tema jaoks lihtne - nende looming on rõõmustavalt raadiopärane.

«Astugem siis nüüdsest pühapäeviti, ikka kiviste aja jälgede tunnil, rännakut rokiajastu värvikasse ajalukku. Seal on ilmatu hulk väärikaid meistreid, kes on aastakümneid väsimatult, üha kasvava professionaalsusega, moevooludest sõltumatult, kuid ikka ajaga kaasas käies oma laule loonud ja esitanud,» kirjeldas Helgi Erilaid.

Esimene saade 15. jaanuaril on pühendatud Leonard Cohenile. Ees ootavad John Fogerty, Bryan Ferry, Bob Dylan, Johnny Hallyday, Roberto Vecchioni ja paljud teised.

Ülejäänud kolmel pühapäeval rõõmustab kuulajaid nii nagu varemgi imelistest ehitistest kõnelev «Aja jälg kivis».

«Põnev on rännata mööda aja lugematuid kiviseid jälgi, olgugi kõigi nende paleede ja losside, kirikute ja katedraalide ajalooline suursugusus hääletu,» ütles Helgi Erilaid.

«Heli jälg ajas» ja «Aja jälg kivis» on Vikerraadios pühapäeviti kell 16.05. Mõlema saate autor on Helgi Erilaid.