Tali on tulekul… võib-olla juba sel aastal

Nüüd andis autor oma loomingu austajatele uut lootust. Vähemalt portaali Gizmodo andmetel vastas Martin järjekordsele järelepärimisele nii:

«Arvad sa tõesti, et sellised väljaütlemised midagi muudavad? Oh sa armas suvelaps! Mul on aastatepikkused kogemused, mis vastupidist tõestavad. Aga olgu peale, proovin siis teie moodi. Raamat ei ole veel valmis, aga ma olen edasi jõudnud. Mitte küll nii palju, kuhu lootsin aasta tagasi end jõudvat. Ma usun, et see ilmub sel aastal. Kuid samas, sama arvasin ma ka aasta tagasi.»

Niisiis, Martini lubadused on hägusad nagu alati. Aga ta ei välista, et «Winds of Winter» jõuab ingliskeelsetele raamatupoelettidele juba sel aastal. Elame-näeme.