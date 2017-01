Uuring: me armastame ooperit!

Kõige rohkem käiakse ooperis Austrias: miljoni elaniku kohta 150 külastust aastas. Šveits on teisel kohal 102 külastusega, aga Eesti lausa kolmandal: miljoni elaniku kohta tuleb meil tervelt 98 ooperikülastust aastas.

Saksamaa on selles pingereas neljas (88), järgnevad tšehhid (81), slovakid (47) ja rootslased (43). Oluline kukkumine ooperikülastuste arvu poolest toimubki pärast Tšehhimaad. Aga ooperi sünnimaa Itaalia on alles 11. kohal, vaid 19 ooperikülastust miljoni elaniku kohta aastas.

Frankfurter Allgemeine viitab, et selle sajandi jooksul on Euroopas avatud vähemalt tosin uut uhket ooperiteatrit näites Rootsis Umeås, Walesis Cardiffis ja Poolas Białystokis , samuti restaureeritakse ja renoveeritakse vanu ja väärikaid majasid Veneetsias, Barcelonas ja Baris. Taani reederifirma Arnold Mærsk McKinney Møller finantseeris 2005. aastal Copenhageni uue ooperimaja rajamist.

Teiseks on ooper rahvusvaheline kunstiliik tugeva kohaliku hõnguga. Enamus inimesi ei viitsi sõita vaatama, kuidas Norras Ibseni näidendit originaalkeeles etendatakse. Samuti pole mõtet kodumaalt kaugele sõita Beethovenit kuulama. Ooper seevastu ühendab endas nii muusika – mis on tõeliselt rahvusvaheline keel – kui lavastuslikud elemendid, mida publik soovib nautida just selle kuulsa lavastaja ning artistide vahendatuna.