Vennad Coenid plaanivad teha Metsiku Lääne teleseriaali

Mitu mainekat filmilavastajat – kui mainida näiteks Quentin Tarantinot – on üles näidanud huvi töötada väiksemas formaadis. Vennad Coenid, keda me tunneme filmide «Ei ole maad vanadele meestele», «Fargo», «Suur Lebowski» jt kaudu kavatsevad koostöös tootmisfirmaga Annapurna Television väikestele ekraanidele tuua miniseriaali «The Ballad of Buster Scruggs».

Variety allika sõnul on vennad huvitatud sellest, millist sünergiat võib saavutada mängufilmidele ja teleseriaalidele omaste elementide kombineerimisel. Vesternižanr pole vendadele võõras, nagu filmisõber teab linateostest «Tõeline visadus» ja «Ei ole maad vanadele meestele». Esialgsetel andmetel on tegu kuueosalise miniseriaaliga, mis jutustab üksteisega läbi põimuvaid, kuid süžeeliselt eraldi seisvaid lugusid. Stsenaariumi kirjutavad Coenid ise.