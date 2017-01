Surnud muusikud kandideerivad briti tähtsaimale muusikaauhinnale

Aasta meesartisti auhinnale kandideerivad ka Craig David, Kano, Michael Kiwanuka ja Skepta. Aasta albumi tiitlit püüavad ka The 1975, Kano, Michael Kiwanuka ja Skepta.

Novembris meie seast lahkunud Leonhard Cohen on aga nominent kategoorias Parim rahvusvaheline meessooloartist. Samas kategoorias kandideerivad veel Bon Iver, Bruno Mars, Drake ja The Weeknd

Parima naisartisti nominendid on Anohni, Ellie Goulding, Emeli Sandé, Lianne La Havas ja Nao. Parima briti ansambli tiitli kandidaadid on The 1975, Bastille, Biffy Clyro, Little Mix ja Radiohead.

Brit Awards 2017 gaala toimub 22. veebruaril.