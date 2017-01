Collegium Musicale esitab Mirjam Tally kooriloomingut

Autorikontsert hõlmab Mirjam Tally kooriloomingut vahemikus 2009–2016 ja see lõpetab tema heliloojaresidentuuri Eesti Kontserdi juures.

«Pean eesti heliloojate loomingu esitamist väga oluliseks ning seda suurem heameel on astuda üles autorikontserdil,» rääkis Collegium Musicale dirigent Endrik Üksvärav. «Oleme Tally loominguga ka varem kokku puutunud, teos «Sinu vari» / «Your shadow» on spetsiaalselt Collegium Musicalele kirjutatud.»

Üksvärava sõnul on Tally loomingus kesksel kohal kõla värv, paljuski on tegemist justkui ühe hetke või seisundi kirjeldusega, teosed on mediteerivad ja sissepoole vaatavad. Tähtsal kohal tema loomingus on eesti autorite luuletekstid.