Carrie Fisherit ei äratata kinolinal tehnoloogia abil ellu

«Tavaliselt me sellistele spekulatsioonidele ei reageeri, kuid nüüd tahame teada anda, et kohe kindlasti ei kavatse Lucasfilms luua erinevaid digitaalseid stseene, kus Carrie Fisher mängib printsess Leiat,» märgiti pressiteates. «Carrie Fisher oli, on ja jääb osaks Lucasfilmsi perekonnast. Ta oli meie printsess ja kindral, aga ennekõike siiski meie sõber.»

Kuulujutud läksid liikvele ilmselt sellest, et viimases filmis «Star Wars: Rogue One» toodi kinolinale 1994. aastal meie seast lahkunud näitlejalegend Peter Cushing.