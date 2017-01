See raamat on trükki antud 15. jaanuaril 1957. aastal – nii seisab kirjas Pentti Haanpää «Elu suurelt maanteelt» lõpus. Tegemist on Loomingu Raamatukogu (LR) esimese raamatuga, mille tiraažiks on märgitud 15 000 ning kaanehinnaks üks rubla. Seega tähistab väljaanne just sel nädalal 60 aasta möödumist oma esimese numbri ilmumisest.