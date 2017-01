Dostojevski menuromaan teatrilaval

Teatri kinnitusel tuleks Igor Lõssovi lavastatud «Kuritööd ja karistust» nimetada «Üleastumiseks ja karistuseks», kuna Dostojevskit pikka aega ja süvenenult uurinud lavastaja räägib laval just sellest, kuidas inimene on oma eesmärkide saavutamiseks sunnitud mingist piirist üle astuma – astuma üle teise inimese, üle iseenda või otsima teid ja võimalusi üleastumiseks teisi jäljendades. Kui me ringi vaatame, siis saame kurvastusega aru, et niimoodi kaasaegne maailm üles ehitatud ongi.

Lisaks Vene teatri näitlejatele Sergei Tšerkassov, Viktor Marvin, Natalja Murina, Jelena Tarassenko, Aleksand Okunev, Jelena Jakovleva ja Lilia Šinkarjova mängib lavastuses ka Jaanika Arum.