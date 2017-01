Omamoodi ma isegi ootasin seda filmi, kuigi erilist põhjust vast ei olnud. Philip Roth on üks viimase poole sajandi tähtsamaid, kui mitte tähtsaim Ameerika romaanikirjanik ja tema romaanide ekraniseerimise katseid on saatnud järjepidev läbikukkumiste rida. Kui natuke teadlikult Google’it kasutada, on võimalik leida õige mitu artiklit küsimusega, miks Philip Rothi ekraniseeringutega ikka ja jälle nii läheb.