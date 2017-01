«Päevad mis ajasid segadusse» jõudis piraatlevisse

Populaarses videoedastuskeskkonnas YouTube on filmikoopia, mis riputati sinna esimesel jõulupühal, 26. detsembril eelmisel aastal. Sellest ajast alates on filmi vaadanud seal enam kui 26 000 inimest. Kui YouTube’i koopia on võrdlemisi viletsa videokvaliteediga, eraldusvõime vaid 360p, siis torrentikeskkondadest saab sama filmi alla laadida ka HD kvaliteedis ja mitmekanalilise heliga.

«Eks need piraatkoopiad tekkisid siis, kui septembris tuli välja DVD,» ütles filmi produtsent Maie Rosmann-Lill. «Ühelt poolt on rõõm, et inimesed tahavad filmi vaadata, sest kõik need YouTube’i versioonid koguvad kiiresti palju vaatajaid. Teiselt poolt on kurb, et nii jääb filmitegijatel oma ausalt teenitud raha saamata. Saadame keskkondade haldajatele pidevalt märkusi ebaseadusliku sisu eemaldamiseks, kuid kui üks maha võetakse, laeb teine end kiiresti jälle üles.»

«See on – nii filmide kui ka muusika puhul – aususe küsimus. Ja uidugi autuses loojate vastu,» märkis Rosman-Lill.

Kinos käis filmi «Päevad, mis ajasid segadusse» vaatamas üle 63 000 inimese. Praegu on seda võimalik ilma varastamata vaadata DVDd ostes või Telia videolaenutusest ühekordse pileti lunastamisel, veebruari alguses jõuab film ka Starmani keskkonda. Üheski Eestis levinud kuutasulises teenuses nagu Netflix, Amazon Video vms ei ole seda filmi võimalik praegu legaalselt vaadata.

Ainukese Eesti filmimina jõudis eelmise aasta sügisel Netflixi 2014. aasta noorsoodraama «Nullpunkt», millele MEDIA programmi toetusel valmisid subtiitrid 33 keeles.

«Ega Netflixi-sugused paluma ei tule, ikka peab ise esimese sammu tegema,» rääkis Rosmann-Lill. «Pärast Neitsi Maali auhinnagalat (film sai Eesti filmiajakirjanike ühingu Aasta filmi preemia – toim) istusime režissöör Triin Ruumeti ja ülejäänud seltskonnaga koos ja jutust käis läbi, et järgmise filmiga peaks juba aegsasti selle peale mõtlema hakkama, kuidas suurte videolevitajateni nagu Netflix jõuda.»

Viimane suurem piraatlusskandaal Eesti filmilevis oli eelmise aasta kevadel, kui videokeskkondades ja torrentilehekülgedel jagati massiliselt «Klassikokkutuleku» piraatkoopiaid. Selle filmi puhul lekkis sisu netti veel enne seda, kui jõuti välja anda ametlik DVD. «Kuna seda filmi levitas Kinokoda ka BluRay-kinodes, siis on asi kõigi eelduste kohaselt sealtkaudu lekkima läinud,» ütles Siim Rohtla «Klassikokkutulekut» levitavast firmast Vaata Filmi eelmise aasta märtsis.