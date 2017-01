Eesti lauljate eliit asus Maikeni kaitsele

Mitmed vokaalpedagoogid, teiste seas Sirje Medell ja Novella Hanson, rääkisid Eesti Ekspressile, et nimetatud tehnika on lauljatele kahjulik, viies osalt ka hääle. Medell vastab Postimehe küsimusele, kas ta seisab süüdistuse taga ka praegu, ümmarguselt. «Ma ei taha kedagi rünnata. Kui õpilased tulevad minu juurde abi saama, püüan leida põhjuseid, mis võivad olla erinevad. Ma ei tea, mis võis juhtuda.»

Konkreetsele küsimustele, kas ta peab Maikeni kasutatavat vokaaltehnilist meetodit ohtlikuks, palub ta võimalust vastata kirjalikult. «Küsimus ei ole Sadolini tehnikas, vaid selle interpreteerimises, kes ja kuidas selle vastu võtab ja omaks võtab, eriti pingelises olukorras. Inimeste organism ja lihaste vastupanuvõime on väga erinev, arenguvõime on erinev. Kui uut tehnikat hakatakse liiga kiiresti või jõuliselt õppima, siis on tõepoolest traumad kerged tulema. Minu õpilasega kui lauljatega, keda olen konsulteerinud, nii juhtus. Eelvoorudes pakutakse konkureerijatele valikuteks laulud, mis ei pruugi nende häälele sobida, st helistikud on valed. Kui kogemusi tuleb juurde ja lavanärv muutub tugevamaks, ongi normaalne, et valitakse vokaalselt nõudlikumad laulud,» kirjutab Medell.

Maiken tunnistas Kanal 2 telesaates «Radar», et nimetatud tehnika on väga tõhus ja toimib kiiresti, kui reeglid on selged ja tehnika omandatud, see tekitab aga teistes pedagoogides kahtluse, et on paljudele lauljatele sobimatu.

«Tehnika ise ei saa kedagi tuksi keerata. Seda tehnikat on väga palju testitud ja uuritud,» kinnitab Maiken. «Ma ei saa garanteerida, mida inimesed harjutades, esinemistel või oma kodus teevad. Seda ma ei tea. Aga ma olen kohe sada protsenti need reeglid inimestele selgeks teinud. Ja me treenime neid tunnis. Aga seda, mida keegi teeb tegelikult väljaspool tundi, me ei saa mitte kunagi kontrollida.»

Süüdistustest Maikeni aadressil on teiste seas nördinud armastatud laulja ja lauluõpetaja Mare Väljataga, lauljad Ott Lepland, Koit Toome, Kaire Vilgats, Rolf Roosalu ja Jüri Pootsmann. Nad kõik peavad Eesti Ekspressis ilmunud mitme lauluõpetaja väiteid, justkui rikuks see tehnika lauljate hääle, konkurentide sopaloomiseks.

WAF-koolis õpetavad Catherine Sadolini poolt väljatöötatud vokaaltehnikat Taanis Complete Vocal Insitute’i lõpetanud ja vastava diplomi saanud Maiken ja Bert Pringi. Sadolin ütles Eesti Ekspressile, et nad mõlemad on väga head õpetajad, kes on end hästi täiendanud, ning tema soovitab neid kõikidele Eesti lauljatele.

Ott Lepland põrutab intervjuus Postimehele, et tema on lauljana jõudnud nii kaugele, kus ta praegu on, vaid tänu CVTle ja Maikenile. Kui nad kaksteist aastat tagasi esimest korda kohtusid, olid Leplandi laulmismaneer ja hääle tekitamine hoopis teistsugused.

«Tänu sellele tehnikale ja Maikenile minu hääl avanes, muutus suuremaks, võimsamaks ja kindlamaks, juurde tuli registreid. Täna laulan nii ainult tänu sellele,» räägib Lepland. Artiklis väidavad lauluõpetajad Sirje Medell ja Novella Hanson, et kaks nende õpilast kaotasid hääle just selle vokaaltehnika tõttu telesaates «Eesti otsib superstaari», kus Maikeni lauluõpetajana tegutseb.