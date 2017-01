Suri Nigeeria funk-pioneer

William Onyeabor alustas muusika tegemist 1970. aastatel, mil ta hakkas oma koduses stuudios salvestama. Aastatel 1977-1985 avaldas ta kaheksa albumit.

1985. aastal lõpetas Onyeabor muusika tegemise, lubades, et ei räägi enam kunagi enda muusikast, ning hakkas kristlaseks. Pärast seda hakkasid tema albumite hinnad tõusma, kuna Onyeabor oli saanud tuntuks ka läänemaailmas.

Plaadifirma Luaka Bop avaldas 2013. aastal kogumikalbumi "Who Is William Onyeabor?", mis on esimene ametlik kogumikplaat, kuhu on mehe looming koondatud.

William Onyeabor suri 70-aastasena kerge haiguse tõttu oma kodus Enugus, Nigeerias. Temast jäid maha neli last ja neli lapselast.