Rakveres esietendub tumeroheline vestern

Näitemängu on lavale seadnud lavastaja Filipp Los Moskvast, dekoratsioonikunstnik Hardi Volmer ning kostüümikunstnik Ketlin Kütt. Lavastuse muusikaline kujundaja on Elmar Sats, kes esitab igal etendusel oma loomingut otse lavalt. Tumeromantilises vesternis mängivad Anneli Rahkema, Ülle Lichtfeldt, Margus Grosnõi, Tarvo Sõmer ja Eduard Salmistu.

«Küllus» räägib sõprusest, armastusest, reetmisest ja andeks andmisest. Me liigume kaasa nelja inimese eludega 25 aasta jooksul piiritu taevakaare all, kus tähed ripuvad nii madalal, et võiks neid sõrmega puudutada. Lugu algab kui kaks võhivõõrast naist kohtuvad Metsikus Läänes ühes väikeses raudteejaamas. Lavastaja sõnul on Metsik Lääs vaid taust, sest oma olemuselt ei ole inimesed sellest ajast muutunud. «Elu alguses on meil suured lootused ja unistused ning me püüdleme väga palju poole, kuid alati ei saa me, mida tahtsime ja lootsime. Inimese saatus sõltub tema enda tegudest - häid hinnatakse ja kurjad saavad karistatud,» lisab Los.

Teatrile on see temaga juba teine koostöö. Peanäitejuhi Üllari Saaremäe sõnul on neil tekkinud Filipiga väga hea klapp. Saaremäe palus saata mõned materjalid, mida võiks olla huvitav lavastada ja nende hulgast valiti välja lausa kaks, mis läksid kohe töösse. Valikul lähtuti sellest, mis oleks huvitav ja väljakutseid pakkuv nii lavastajale, teatrile kui näitlejatele. Peale esietendust naaseb Filipp tagasi Moskvasse, kus ta töötab Noorsooteatri kunstilise juhi asetäitjana.