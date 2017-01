Eesti Rahva Muuseumis alustab uus kontsertide sari «Hinge tõmme»

«Hinge tõmme» on ERMi kontsertide sari, kus astuvad üles lauljad ja interpreedid, kes mitte ainult ei lahuta meelt, vaid kes oma loominguga väljendavad erinevaid tundeid, kujutlusi ja pilte, mis võiksid kuulajate mõttemeeli puudutada. Sisukad laulusõnad ja esitaja, sageli ka luuletajate kirjutatud ning isikupärane muusikaline käekiri loovad võimaluse pääseda ligemale nii muusiku kui kuulaja enese tundeilmale ja hingele.

Mari Jürjens on tegelenud iga päev inimese ja iseenda hinge tundmaõppimisega. Ta usub, et kõige olulisem siin elus on mõista iseennast ja seeläbi kõike muud. Mari loomingust leiab hulgaliselt sõnakunsti ja sügavamõttelisust. «Luua ja teha kõike isiklikult, olla iga oma sõna ja mõtte taga,» on Mari öelnud.

Eesti näitleja ja laulja Mari Jürjens on sündinud 27. mail 1988 Tartus, neiupõlvenimega Pokinen. Mari on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia näitleja erialal. Tema debüütalbum «22» ilmus 2010. aastal. 2013. aastal ilmus teine album «Maa saab taevani» ja 2016. aastal album «27», mis on ühtlasi nomineeritud Eesti Muusikaauhindadel aasta etno-/folk-/rahvalik albumi kategoorias.

Mari Jürjensi kontsert toimub 21. jaanuaril Jakob Hurda saalis (A-sissepääs) algusega kell 18.