Super Hot Cosmos Blues Band valab pisaraid

Kolm aastat tagasi Eesti Laulul oma tähelendu alustanud Super Hot Cosmos Blues Band on liikumas uude suunda. Lisaks vanale heale inglise-rokikeelele kõlab Super Hot Cosmos Blues Bandi esituses edaspidi ka eesti keel. Seetõttu on kasutusele võetud ka lisanimi Kosmos.

«Teeme eestikeelset muusikat eestikeelse nimega, see tundub õigem. Eesti keel on ju väga ilus ja kõlab ka muusikas väga kaunilt. Sai proovitud, meeldis ja teeme,» selgitas laulja Janno Reim. «Seetõttu on publiku ees samal ajal nii Super Hot Cosmos Blues Band kui Janno Reim & Kosmos.»

Tänasel kontserdil saab publikuristsed Eesti Laulul võistlustulle asuv «Valan pisaraid». Tartu kontserdil on laval ka erikülaline Lätist, neljaliikmeline eksperimentaalroki ja post-pungi kollektiiv Parára.

Super Hot Cosmos Blues Bandi esimene tähelend toimus 2014. aastal, mil nad said üleöö tuntuks looga «Maybe Maybe», saavutades seal teise koha. Samal aastal ilmus SHCBB esimene kauamängiv «Countdown to Jesus».

R2 Aastahitt 2014 galal pärjati SHCBB R2 toimetuse lemmiku tiitliga, Eesti muusikaauhinnad 2015 oli SHCBB nomineeritud neljas kategoorias: aasta album, aasta ansambel, aasta debüütalbum ning aasta rock-album.

Super Hot Cosmos Blues Band / Janno Reim & Kosmos on:

Janno Reim – vokaal, kitarr

Erki Reim – kitarr, vokaal

Mati Sütt – bass, vokaal

Ilja Sharapov – trummid, vokaal