Helsingis on avatud eestlase näitus «Minä ja Modigliani»

Plakk julgeb end tunnistada suurimaks Modigliani fänniks Eestis ja seega on näitus «Minä ja Modigliani» tema jaoks asjade loomulik kulg. «Modigliani on kõvasti avardanud mu maailma ja pakkunud hulganisti inspiratsiooni,» kommenteerib kunstnik ise näituse sündi.

«Selged jooned ja oskus õigel ajal oma teosed lõpetada on kunstniku puhul olulised asjad. Plakil on need paigas,» lisas Saima galerii galerist Lea Karttunen.

Näituse avamisel esines ka praegu Helsingis elav muusik Sofia Joons, kel jagus kunstniku kohta samuti häid sõnu: «Mulle Ewa-Kaisa kirglik rõõmsameelsus ja kohati sürrealistlik maapealsus vägagi istub ja minu meelest on seda näha ka tema piltides.»

Näitus jääb avatuks 29. jaanuarini 2017 ja kohtumine kunstnikuga toimub galeriis Saima 21. jaanuaril kella 12–15.

Aastal 2015 organiseeris Plakk Keilas Harju maakonnaraamatukogus rahvusvahelise näituse «Modigliani, mu arm».

Samanimelise video tootis Plaki palvel ja finantseeringul Black Plastic Media Productions 2015.