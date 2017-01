Vähemalt pool «Kevade» mõjujõust tuleb Tormise muusikast

Foto: Karli Saul

«Ohohohoo, väga kurb sõnum! Just täna päeval kuulsin raadiost, kuidas Ellerhein laulis «Kui mina alles noor veel olin…», ja kohe tuli Veljo meelde. See, kuidas ta selle lihtsa motiivi põhjal terve «Kevade» filmi muusika kirjutas ja tegi seda nii hästi, et ilma selleta nagu ei kujutakski seda filmi enam ette. See on nagu loodud sinna - laste hingeelu koos rõõmu ja nukrusega, noorusaega, kõige tärkamist edasi andma. Südamest tehtud. Ja väga kiiresti, vist paar päeva kulus tal selleks aega. Mäletan, et mina tahtsin alguses veel juhtmotiiviks «Meil aiaäärne tänavas», aga Veljo ütles kohe, et «ei», mis sa nüüd: see peab olema rõõmus ja lastelaul. Ta ei eksinud. Usun, et vähemalt pool selle filmi mõjust tuleb Veljo muusikast. Kahju, väga kahju! Lahkunud pole mitte ainult geniaalne helilooja, vaid ka tore ja lihtne inimene.»

Koos Tormisega tegi Kruusement viis filmi: triloogia «Kevade», «Suvi» ja «Sügis», «Naine kütab sauna» ja «Karge meri». Kokku on Tormis kirjutanud muusika kümmekonnale mängufilmile, sh sellistele linateostele nagu «Lindpriid», Libahunt» ja «Jõulud Vigalas», aga ka dokumentaal- ja animafilmidele. Neist kõige õnnestunumaks on ta ise nimetanud just «Kevadet»