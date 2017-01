Suri maailma üks mõjukaimaid trummareid

Tema uuenduslik trummimäng määras eelkõige krautrock-bändi CAN kõlapilti ja on sellisena kuulutatud muusikamaailmas üheks mõjukaimaks. Ta on üks alusepanijaid motoriku-nimelisele tunnetusvõimalusele muusikas, mis on ehk tähtsaim 20. sajandi teise poole ja ka 21. sajandi pop- ning alternatiivmuusikas.

Samuti rõõmustas Liebezeit väga 90-ndate elektroonilise revolutsiooni üle muusikas. Ta ütles: «See on tõesti euroopalik muusika, mis on vabastatud ameerikalikust rokitraditsioonist.» Inspiratsiooni sai ta Ameerika bluusi asemel hoopis Aafrika polürütmidest. Liebezeiti trummimängu iseloomustas täpne kergus ja lendlevus. Teda nimetati ka inimmetronoomiks.