Viru Folgi avab näosaate võitja Kalle Sepp

Kõigisse kolme festivalipäeva jagub hulk huvitavaid esinejaid nii Soomest kui ka Eestist, kontserdid toimuvad kuuel laval.

Reedese õhtu trumbid on ühest küljest kindlasti soomlaste Pekko Käppi & K:H:L:L, kes on lisanud rahvamuusikale bluusi, roki ja eksperimentaalse arhailise kaose elemente ning Wimme Saari & Tapani Rinne. Teisalt aga ka staažikad kodumaised tegijad Pantokraator ja Untsakad, ning miks mitte hoopis tänavuste muusikaauhindade jagamisel kaks nominatsiooni pälvinud Mick Pedaja.

Laupäevane programm on tihe ning parimatele kellaaegadele on pealavale paigutatud soomlaste ässad Värttinä ja Finntroll, kuid tähelepanelik lugeja leiab programmist ka Noortebänd 2016 võitja The Notesi, Eesti Muusikaauhinnad 2017 nominendi Mari Jürjensi, Eesti Laul 2017 poolfinalisti ansambli Antsud jpt.

Pühapäevalgi pole tähelepanuväärne üksnes lõpukontsert. Päeva programmis hakkab silma Eesti Muusikaauhinnad 2017 kolmekordne nominent Põhja Konn, pärast kolmeaastast pausi esimese kontserdi andev vanameister Tõnu Tepandi, noorte soomlaste energiast pakatav folgipunt Hermanni Turkki ja paljud teised auväärsed nimed.

Festivali muusikaprogramm on leitav aadressil www.virufolk.ee ning ühtlasi jõudsid Piletilevisse müüki Viru Folgi päevapiletid.