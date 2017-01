Auhinna panuse eest Eesti muusikasse pälvib punklegend

Üle 30 aasta muusikas tegutsenud Villu Tamme on eelkõige tuntud kui mässumeelse punkmuusika silmapaistvamaid figuure.

Villu Tamme on end punkmuusika ajalukku kirjutanud paljude lauludega. Neist enim tuntud on «Tere perestroika», «Külmale maale» ja «Disko pole oluline, punk on põhiline». Muusik mängis aastatel 1982–1986 Velikije Luki koosseisus ning on 1986. aastast alates J.M.K.E. liider.

Villu Tamme koos J.M.K.E.-ga oli oluline kooslus 1980-ndate lõpus kiiresti muutuvas Eestis. Punkmuusika liidrina aitas Villu Tamme oma imago, sõnavõttude ja muusikaga muuta Eesti kultuurimaastikku vabameelsemaks ja mässulisemaks kui kuskil mujal endises NSV Liidus. Samuti aitas Villu Tamme kaasa Eesti-Soome muusikavahetuse arengusse. Artist on J.M.K.E.-ga senimaani Soomes üks hinnatumaid välisartiste Eestist.

53-aastane muusik on endiselt aktiivne ning tema kontserdid ja sõnumid lähevad korda ka tänapäeva noorte generatsioonile. Hiljuti andis J.M.K.E. välja kasseti uute lugudega, tõestades veel kord, et punk pole surnud ja elab visalt edasi.