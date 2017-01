Ta tuleb siiski! Juba 141 auhinda võitnud film jõuab ka Eestis kinno

«Teadvustame selle maaletoomisega seotud riske, aga samas anti meile ootamatult võimalus katkestada jada, mille kohaselt pole eelnevate aastate jooksul siinsesse kinolevisse jõudnud sellised filmid nagu «Prescious» (2009, rež Lee Daniels, võitis kaks Oscarit – toim.) või «Fruitvale Station»,» ütles «Kuuvalgust» levitama hakkava firma Estonian Theatrical Distribution (Hea Film) esindaja Timo Diener.

Levitamise risk seondub tema sõnul sellega, et selliste filmide tegevus leiab aset kultuuriruumis, mis on eestlastele liiga kauge. «Ja ma kindlasti ei räägi siin kitsalt ainult sellest aspektist, mis on seotud «Kuuvalguse» kesksete tegelaste nahavärviga. Sama suur väljakutse on siinkandis levitada näiteks filmi, mille tegevuspaigaks on Ameerika teatud lõunaosariigid ja sealmail prevaleeriv maailmapilt ning mentaliteet. Olgu tegelaskujud nahavärvilt nii valged kui tahes.»

Ameerika sõltumatut filmikunsti esindav «Kuuvalgus» on lugu mustanahalisest noormehest, kes üritab leida oma kohta maailmas, kus ta oodatud ei ole. Film on portaali IMDb andmetel juba võitnud 141 auhinda, see on Ameerika filmikriitikute rahvusliku ühingu aasta ja Ameerika Filmiinstituudi, New York Timesi ning Sight & Soundi üks aasta filme.

«See on kaunilt üles võetud, sügavalt mõtlemapanev, kaasakiskuv ja õrn,» kinnitas ka Diener. Eesmärk on tema sõnul vähemalt ots otsaga kokku tulla, kasutades ära erialases pressis ilmuvat ja eeldatavat Oscaritele kandideerimist.

«Kuuvalgus» jõuab siinsetele ekraanidele 3. veebruaril.